Размер фигуры составил около миллиона километров. Фото: космическая обсерватория SDO

Учёные обнаружили на Солнце чёрное "сердце". Необычная фигура сформировалась на поверхности звезды 2 октября.

Как передаёт пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, фигура была сформирована электромагнитными полями. Её размер составил около миллиона километров, сообщается на сайте лаборатории.

При этом центр фигуры расположился именно на той области, которой сейчас Солнце обращено к Земле. Добавим, что несколько дней назад из этого участка к нашей планете устремился поток солнечного ветра, вызвавший сильные геомагнитные бури. Как шутят астрофизики, "этим сердечком Солнце принесло Земле свои извинения".