Общество 3 октября 2017, 17:38

Свердловская прокуратура исключила более 440 проверок юрлиц из плана на 2018 год

В прокуратуре Свердловской области завершается первый этап формирования графика проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. Малый бизнес защищают от необоснованных проверок контролирующих органов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на первом этапе были рассмотрены проекты ежегодных планов проведения проверок предпринимателей и юрлиц, которые включали в себя в общей сложности около 5,8 тыс. мероприятий. Это почти на 940 меньше, чем при формировании плана на 2017 год. Внимательно изучив график, прокуроры исключили более 440 необоснованных проверок.

В частности, были отклонены ряд проверочных мероприятий управления Роспотребнадзора по Свердловской области, регионального ГУ МЧС России, управления ГИБДД, а также органов местного самоуправления.

Отмечается, что чаще всего прокуратура отклоняла инспекции из-за включения в план субъектов малого бизнеса, в отношении которых установлен мораторий на проведение проверок. Кроме того, причинами для отказа становились несовпадения сведений о проверяемых лицах с данными ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также недостаточное количество времени, прошедшее со дня проведения последней проверки.

Кроме того, в отношении ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были запланированы проверки одновременно несколькими контролирующими органами. В этих случаях прокуратура предложила органам государственного контроля согласовать сроки совместных проверочных мероприятий до 1 ноября 2017 года.

Второй этап планирования проверок будет проходить в ноябре. Прокуратура области проведёт работу по совмещению проверок, запланированных несколькими инстанциями в отношении одного и того же субъекта предпринимательской деятельности.

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Областная газета Свердловской области

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