В России удлинили ноябрьские праздники

Роструд объявил об удлинении ноябрьских праздников. В начале последнего месяца осени россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства три дня: 4, 5 и 6 ноября.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловеца, количество праздничных выходных дней увеличено в связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днём. Таким образом он переносится на ближайший рабочий день - и понедельник, 6 ноября, также будет выходным. Кроме этого, по словам замглавы ведомства, продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября будет сокращена на один час.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее был утверждён календарь праздничных дней на 2018 год. День народного единства придётся на воскресенье, поэтому выходными днями станут 3, 4 и 5 ноября.