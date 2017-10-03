В Свердловской области состоялась презентация приложения «Монитор ЕК»

Мобильное приложение «Монитор ЕК» позволит на любом гаджете создать сообщение с указанием недостатка улично-дорожной сети и направить его к специалистам. Фото: Александр Исаков

Мобильное приложение «Монитор ЕК» позволит на любом гаджете создать сообщение с указанием недостатка улично-дорожной сети и направить его к специалистам. Об этом на презентации рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Как сообщает областной департамент информполитики, чтобы рассказать о проблеме на дороге достаточно зайти в приложение, зафиксировать яму, колею, трещину и тому подобное, написать комментарий к фотографии и отправить сообщение. После чего при помощи геоданных обращение будет отправлено соответствующему подразделению.

Приложение бесплатно и уже доступно в AppStore и GooglePlay.