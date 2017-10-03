Благодаря научным разработкам Ирины Донник в Свердловской области ликвидированы опасные болезни животных (туберкулёз,бруцеллёз и лейкоз). Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить ущерб в 2,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на собрании преподавательского коллектива ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник заявила о своём уходе с поста ректора. Ранее она была избрана вице-президентом Российской академии наук (РАН).

По её словам, новая деятельность в РАН подразумевает работу на освобождённой основе. Возможно, сферой её деятельности станет курирование аграрной науки. В таком случае впервые представитель нашего региона будет курировать аграрную науку на федеральном уровне (обычно это делали выходцы из южных регионов).

—Покидаю родной вуз конечно с грустью. Но в то же время и с чувством гордости. Когда я стала ректором в 2011 году, наш вуз был на 43-м месте среди 55-ти аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёрку лучших, - сказала Ирина Донник журналисту "ОГ".

Кстати, Ирина Донник стала единственной женщиной среди новоизбранных вице-президентов РАН, всего их 11.