Общество 3 октября 2017, 19:13

Ирина Донник заявила о своём уходе с поста ректора

Ирина Донник

Благодаря научным разработкам Ирины Донник в Свердловской области ликвидированы опасные болезни животных (туберкулёз,бруцеллёз и лейкоз). Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить ущерб в 2,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на собрании преподавательского коллектива ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник заявила о своём уходе с поста ректора. Ранее она была избрана вице-президентом Российской академии наук (РАН).

По её словам, новая деятельность в РАН подразумевает работу на освобождённой основе. Возможно, сферой её деятельности станет курирование аграрной науки. В таком случае впервые представитель нашего региона будет курировать аграрную науку на федеральном уровне (обычно это делали выходцы из южных регионов).

 —Покидаю родной вуз конечно с грустью. Но в то же время и с чувством гордости. Когда я стала ректором в 2011 году, наш вуз был на 43-м месте среди 55-ти аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёрку лучших, - сказала Ирина Донник журналисту "ОГ".

Кстати, Ирина Донник стала единственной женщиной среди новоизбранных вице-президентов РАН, всего их 11.

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Областная газета Свердловской области

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