Тагильские гребцы-слаломисты остались без медалей ЧМ

Во французском местечке По завершился чемпионат мира по гребному слалому, участие в котором приняли три представителя Нижнего Тагила.

В каноэ-одиночке стартовали Виталий Максимов и Дмитрий Храмцов. В индивидуальных соревнованиях они заняли 39-е и 54-е места соответственно. В командных стартах они вместе с Кириллом Сеткиным финишировали на 12-й позиции.

В байдарке-одиночке за награды боролся Никита Губенко. В индивидуальном старте он оказался 54-м, а вот в команде (вместе с Павлом Эйгелем и Сергеем Маймистовым) мог реально претендовать на медали. Но, увы. При идеально пройденной трассе они показали лишь шестое время дня.