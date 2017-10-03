Спорт 3 октября 2017, 19:39

Тагильские гребцы-слаломисты остались без медалей ЧМ

Во французском местечке По завершился чемпионат мира по гребному слалому, участие в котором приняли три представителя Нижнего Тагила.

В каноэ-одиночке стартовали Виталий Максимов и Дмитрий Храмцов. В индивидуальных соревнованиях они заняли 39-е и 54-е места соответственно. В командных стартах они вместе с Кириллом Сеткиным финишировали на 12-й позиции.

В байдарке-одиночке за награды боролся Никита Губенко. В индивидуальном старте он оказался 54-м, а вот в команде (вместе с Павлом Эйгелем и Сергеем Маймистовым) мог реально претендовать на медали. Но, увы. При идеально пройденной трассе они показали лишь шестое время дня.

  • Опубликовано в №184 от 4.10.2017 
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