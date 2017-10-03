Политика 3 октября 2017, 20:35

Владимир Путин назначил врио главы Дагестана

Фото:kremlin.ru

Фото:kremlin.ru

Сюжет

Отставки губернаторов, осень - 2017
За одну рабочую неделю, с 25 по 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставки четырёх губернаторов.



Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева.

- Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, - сказал на встрече с Владимиром Васильевым Владимир Путин. 

71-летний Рамзан Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2013 года. Оставляя пост он заявил, что его отставка подразумевает общее омоложение кадров.

Ранее кадровые главы регионов сменились в Красноярском крае, Самарской и Нижегородской области, а также в Ненецком автономном округе.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 октября)

Вопрос «Кто главнее?» два региона выясняют до сих пор. Но сейчас — только на спортивных аренах. Фото: Владимир Васильев
Свердловская область потеряла 45 процентов своей территории

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг