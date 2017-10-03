Владимир Путин назначил врио главы Дагестана

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Сюжет Отставки губернаторов, осень - 2017

За одну рабочую неделю, с 25 по 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставки четырёх губернаторов.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева.

- Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня, - сказал на встрече с Владимиром Васильевым Владимир Путин.

71-летний Рамзан Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2013 года. Оставляя пост он заявил, что его отставка подразумевает общее омоложение кадров.

Ранее кадровые главы регионов сменились в Красноярском крае, Самарской и Нижегородской области, а также в Ненецком автономном округе.