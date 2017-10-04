Общество 4 октября 2017, 07:15

Праправнук императора Александра III прибыл в Екатеринбург

Вчера, 3 октября, вечером в Екатеринбург прибыл праправнук императора Александра III, один из самых молодых потомков Романовых Ростислав Ростиславович Романов. Планируется, что он пробудет в городе до 6 октября, сообщил представитель общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге" Илья Коровин.

Визит Ростислава Романова, прапраправнука Николая I и пятиюродного внучатого племянника Николая II, в Екатеринбург связан с изучением истории своего рода. Ранее один из самых молодых потомков Романовых уже приезжал в столицу Урала на Царские дни в 2014 году. Первый раз в России он побывал в 1998 году во время захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II.

Добавим, Ростислав Романов прибыл из США по приглашению общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге".

Напомним, летом 2017 года в Екатеринбурге побывал ещё один потомок Романовых - Павел Куликовский. Его визит был приурочен к 100-летию со дня расстрела царской семьи, а также связан с необходимостью исправить исторические ошибки. 

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