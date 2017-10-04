В Екатеринбурге жители 60 домов будут заезжать в свой двор по пропускам во время ЧМ-2018

Центральный стадион в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге жители 60 домов в районе Центрального стадиона смогут заезжать в свой двор по транспортному пропуску во время проведения ЧМ-2018. Ограничения в этом периметре будут действовать в дни матча с 10:00 и четыре часа после его окончания, сообщает пресс-служба мэрии города.

- У каждого участка будут свои схемы и регламенты проезда. В некоторые дома жители смогут заезжать в течение всего дня, во дворах других домов - проезд будет ограничен за 5-7 часов до матча. В мае екатеринбуржцам выдадут транспортные пропуска с указанием данных владельца, его ТС и зоны проживания. Сотрудникам предприятий предложено использовать общественный транспорт в эти дни, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Информирование о перекрытиях и получении аккредитации стартует в феврале 2018 года, документы для пропуском начнут собирать в марте, а в мае их выдадут. Будет вестись адресная работа с участием 19 УК, пройдут собрания собственников жилья, на подъездах разместят информационные листовки.