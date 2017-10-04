На Среднем Урале вновь потеплеет к концу недели

В течение наступившего предзимья, снег может ложиться и сходить неоднократно. Фото: Павел Ворожцов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали, что к концу недели потеплеет днём до +7...+12, ночью - до 0...+5, выпавший снег растает. В период с 4 по 12 октября зима не наступит.

Третья декада сентября была холоднее нормы на 1-2° и составила. В течение наступившего предзимья, снег может ложиться и сходить неоднократно.

- В первый день октября при очередном северном толчке температура резко понизилась и даже днём не везде превышала 0°, поэтому закономерно, что осадки перешли в снег. Высота сугробов на юге и востоке Свердловской области невелика - 1-5 см. К концу нынешней недели температура воздуха повысится и даже ночью будет оставаться на положительных отметках, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцеентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 4 октября, днём воздух прогреется лишь до -1...+4. В ночь на четверг похолодает до -2...-7.

Завтра, 5 октября, столбик термометра поднимется днём до +2...+7, в ночь на пятницу - опустится до -4...+1.

В последний рабочий день, 6 октября, днём потеплеет до +5...+10. До конца недели ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днём в виде дождя. Ветер северный, северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.