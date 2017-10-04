100+ Forum Russia в Екатеринбурге: онлайн-трансляция значимых мероприятий

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

Сегодня в Екатеринбурге в третьем павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открывается международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В его рамках пройдёт крупнейшая на Урале выставка достижений и инноваций в строительстве.

Более ста ведущих компаний России и зарубежья, занимающиеся инновационными технологиями, материалами и исследованиями в разных сферах строительной отрасли, представят свои достижения и поделятся опытом проектирования, строительства, финансирования и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Выставочные стенды займут площадь в 10 000 квадратных метров.

На форуме посетителей также ожидает насыщенная деловая программа с участием ведущих мировых экспертов в области строительства. Специалисты поделятся своим опытом на мастер-классах и открытых лекциях.

«ОГ» предоставляет онлайн-трансляции значимых мероприятий форума.

План онлайн-мероприятий на 4 октября:

Зал №7

9:30-11:00 - Круглый стол «Инновационные подходы к созданию «идеального города»

11:30-13:00 - Лекция "Прототипирование городов будущего", Висенте Гуаярт

16:00 - 17:30 - Открытая лекция "Два высотных комплекса", С.А. Скуратов

Павильон 3

100+ Education

9:30 - 11:00 Открытая лекция Жульет Цзян

Зал №6

11:30 - 13:00 - Мастер-класс "Роль высотных акцентов в структуре города", С.Э. Чобан

Пленарный зал

13:45-15:30

Торжественное открытие форума + пленарное заседание

Зал №1

16:00 - 17:30

Секция совещание Минстроя России