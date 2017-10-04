"Медпомощь понадобилась только один раз": как знаменитый кот-альпинист переносит экстрим?

Кот Граф из Нижнего Тагила проехал сотни километров со своим хозяином. Фото: Андрей Останин

Сегодня Международный день защиты животных. "ОГ" решила поинтересоваться здоровьем ставшего знаменитым кота Графа, который путешествует вместе со своим хозяином, альпинистом из Нижнего Тагила Андреем Останиным.

— С экстремальными условиями в дороге кот справляется неплохо. Обычно много разговаривает и мало жалуется, — рассказал "ОГ" Андрей Останин. - Ему, как ребёнку, в тягость шагать своими ногами, и, напротив, в радость — на машине, на велосипеде или в рюкзаке. Ему комфортнее путешествовать летом, в том числе без одежды, хотя на случай плохой походы есть собственное, кошачье, походное снаряжение — комбинезон, обувка, рюкзак. В особых ситуациях его спасает "запазуха" хозяина.

По словам Андрея, Граф не любит передвигаться под дождём, зато любит снег, и во время снегопада пытается ловить снежинки. Обожает солнышко: растянется на солнцепёке и загорает.

- Купаться Граф не любит, даже на крещение. Поэтому я его не купаю. Медицинскую помощь в дороге приходилось оказывать ему только однажды — удалял клеща. А из гигиенических процедур — подстригал когти. Где ещё хочет побывать кот, я не знаю, — признался Андрей Останин. — Но я собираюсь ещё раз взять его на Эльбрус и в Крым. Кроме того, в наших планах покорить горы Манарага и Народная на Приполярном Урале, Ключевскую сопку и вулкан Килиманджаро.

Напомним, Граф в походной экипировке, в рюкзаке у хозяина, «восходил» на Эльбрус. Вместе с Андреем проехал 200 км на велосипеде по льду Байкала, находясь в уютной корзине, закреплённой на руле, и совершил ещё несколько интересных путешествий. В результате Граф стал одним из самых известных котов в российских СМИ за 2016 год и стал героем телешоу Сергея Шнурова.