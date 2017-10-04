Общество 4 октября 2017, 09:50

Евгений Куйвашев поздравил уральских спасателей с 85-летием Гражданской обороны России

Сегодня Гражданской обороне России исполняется 85 лет.

Сегодня Гражданской обороне России исполняется 85 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов служб Гражданской обороны с профессиональным праздником. Сегодня Гражданской обороне России исполняется 85 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в своём обращении глава региона выразил признательность всем причастным к службе спасения за безупречный труд, самопожертвование и верность долгу, а также пожелал спасателям сил, энергии и новых успехов в служении Уралу и России.

«Специалисты гражданской обороны, сотрудники МЧС всегда готовы отразить натиск экстремальных морозов и половодья, ураганов и лесных пожаров, устранить последствия любых аварий. Результат этой сложной работы – тысячи спасённых жизней, сохранение материальных ценностей и природных ресурсов на миллионы рублей ежегодно», - говорится в поздравлении губернатора Свердловской области.

В обращении глава региона также подчеркнул, что на Среднем Урале ведётся активное укрепление комплексной безопасности территорий. В том числе, совершенствуются схемы антикризисного управления и единые дежурно-диспетчерские службы в муниципалитетах, модернизируются средства оповещения населения.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне праздника в уральской столице состоялось торжественное открытие стелы памяти участникам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Церемония прошла в ЦПКиО им. Маяковского. Здесь же состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Гражданской обороны России.

Накануне юбилея «ОГ» побывала в бомбоубежище на территории ПАО «Уралмашзавод». 

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