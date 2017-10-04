Этажность высоток в России за 15 лет увеличилась в два раза

На одной из первых сессий обсудили инновационные подходы к созданию "идеальных городов". Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

В настоящий момент в России насчитывается 221 высотное здание. Об этом на форуме высотного строительства 100+ Forum Russiaа заявила директор департамента консалтинга и аналитики, Knight Frank Ольга Широкова. Всего в мире насчитывается около 10 тысяч небоскребов - зданий выше 100 или 150 метров - в зависимости от критериев, установленных в каждой конкретной стране.

- Максимальная этажность зданий в России за последние 15 лет выросла почти в два раза. Если в начале 2000-х самыми высокими считались постройки высотой 450 метров - 88 этажей, то сейчас это здания высотой более 820 метров - 163 этажа. Причем если раньше в виде небоскребов строились преимущественно офисные здания, то теперь все чаще строят жилые дома. Причем сегодня нельзя сказать, что в небоскрёбах и жить дороже, - отметила Ольга Широкова.

К категории сверхвысоких зданий (выше 300 метров) в мире относят 135 зданий, в России таких построек всего 5. Зданий свыше 600 метров в России ещё е построено - в мире таких построек единицы. В среднем по миру на один небоскреб приходится 730 тысяч жителей. В России чуть меньше - порядка 665 тысяч жителей.

Напомним, в сегодня в Екатеринбурге стартовал международный форум 100+ Forum Russia. Он проходит в уральской столице уже четвертый раз.