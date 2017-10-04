Названы самые необычные улицы в Екатеринбурге. Фото: Яндекс

По данным Яндекс.Карт проведено исследование российских улиц. Установлено, что Екатеринбург находится на 12-м месте по их количеству среди 15 городов-миллионников и на 6-ом - по длине. При этом 275 улиц носят названия, которые встречаются только в столице Урала.

В среднем улицы Екатеринбурга составляют 820 метров. Самой длинной признан Чусовской тракт (длина 14,18 км), самой короткой - Нефритовая улица (32 метра). Сильнее всего отклоняется от прямой линии Кольцевая улица.

Кроме того, название каждой шестой улицы в столице Урала — уникальное. Например, только здесь есть улица Автономных Республик или Здешний переулок. Также в Екатеринбурге чаще, чем в других городах, встречаются улицы с «цветными» названиями (улицы Красная Горка и Зелёная Роща).

Добавим, аналитики изучили более 560 тыс. улиц в 43 тыс. городах. Средняя длина улицы в России — 708 метров. Самая длинная улица находится в Перми (ул. Восточный Обход длиной 22,6 км). Чаще всего улицы называют Центральная, Молодёжная и Школьная.