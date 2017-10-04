Пассажирские поезда начнут курсировать в обход Украины с 15 ноября

Цель проекта – обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины. Фото: Алексей Кунилов

Движение пассажирских поездов в обход Украины начнётся с 15 ноября. После запуска участка железной дороги Журавка — Миллерово изменятся маршруты следования ряда составов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), первыми по новому участку Журавка - Сохрановка — Боченково пойдут пассажирские поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер. Начиная с 15 ноября, эти составы не будут заезжать на территорию Украины. Изменения коснутся движения поездов в обоих направлениях.

Кроме того, изменение маршрутов следования данных поездов скорректирует расписание составов, которые осуществляют перевозку пассажиров из Воронежа, Адлера, Анапы и Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород, а также из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 20 сентября РЖД объявила о запуске на линии Журавка – Миллерово грузовых поездов на регулярной основе. Первые грузовые составы перевезли в обход Украины вагоны с зерном, железорудным сырьём и строительными материалами.

Протяжённость магистрали, проходящей по территории Воронежской и Ростовской областей, составляет 137 км. Она станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых – до 90 км/ч. Цель проекта – обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.