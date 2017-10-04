В столице Урала стартовали «Дни Германии в Екатеринбурге»

Стартовал фестиваль «Дни Германии в Екатеринбурге», в этом году он пройдёт под девизом «Язык. Традиция. Культура». Фото: пресс-служба представительства Германии в России

Стартовал фестиваль «Дни Германии в Екатеринбурге», в этом году он пройдёт под девизом «Язык. Традиция. Культура». Целью проекта является создание современного и актуального образа Германии.

Как сообщает пресс-служба представительства Германии в России, впервые фестиваль появился 13 лет назад и на протяжении этого времени он вызывает большой интерес у жителей и гостей столицы Урала.

Центральным событием мероприятия станут концерты Мюнхенского камерного оркестра, фортепианного дуэта с участием Андреаса Грау и Гётца Шумахера, пианиста Герхарда Оппитца. Все выступления пройдут в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия», проводимого Свердловской филармонией. Вместе с тем, гостей мероприятия ожидает фестиваль современного немецкого кино, выставки и мастер-классы.

Также в программе есть мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста. Ребят ждут чтение и просмотр немецких сказок, интерактивные игры, конкурсы, викторины и мастер-классы. Интересным событием станут Дни Берлинского мишки, которые пройдут в Ельцин Центре.

Фестиваль продлится до 14 октября 2017 года.