Пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут пообщаться с космонавтами МКС

В честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут пообщаться с российскими космонавтами, находящимися в данный момент на МКС. Фото: официальное сообщество Роскосмоса

Сегодня, 4 октября, в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, пользователи соцсети "ВКонтакте" смогут пообщаться с российскими космонавтами, находящимися в данный момент на МКС. Трансляция с Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным стартует в 15:30 по уральскому времени на официальном сообществе Роскосмоса.

Задавать вопросы российским космонавтам уже можно в комментариях к записи Роскосмоса в соцсети. Напомним, в эти дни МКС летит близко к Среднему Уралу. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба.

"60 лет назад началась космическая эра человечества - 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли! Он улетал от нашей планеты на 947 км. Для сравнения, МКС летает на высоте около 400 км. Масса первого простейшего спутника составляла 83,6 кг, диаметр - 58 см. Он пробыл на орбите 92 дня и совершил 1 тыс. 440 витков вокруг Земли", - напомнили в пресс-службе Роскосмоса.

К юбилею ТАСС создал проект, посвящённый истории советского спутника, по архивам прессы, сборникам статей и книгам.

Добавим, Владимир Путин сегодня выступит на торжественном вечере в честь 60-летия космической эры человечества.