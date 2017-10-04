Общество 4 октября 2017, 11:06

Серьёзная авария на свердловской трассе: двое погибших, один в коме

В крупном ДТП на трассе Ачит-Месягутово погибли две женщины. Ещё трое мужчин получили травмы, один из них в коме.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне вечером, на 11 километре автодороги. 30-летний водитель Geely emgrand с девятилетним стажем неправильно выбрал скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2112. За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1982 года рождения. Отмечается, что у водителя иномарки ранее было зафиксировано 27 нарушений правил дорожного движения.

В результате столкновения, две пассажирки «двенадцатой» от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё трое мужчин, включая водителя, получили серьёзные повреждения: закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Один из пострадавших впал в кому.

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Областная газета Свердловской области

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