Экономика 4 октября 2017, 11:09

На комплексное благоустройство свердловских муниципалитетов выделено 900 миллионов рублей

Проекте «Формирование комфортной городской среды»

В текущем году мероприятия по повышению качества жизни в Свердловской области реализуются в 33 муниципалитетах, включая все моногорода и административный центр Среднего Урала – Екатеринбург. Фото: Александр Исаков

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области приступило к рассмотрению заявок на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». На данный момент свои программы представили 18 регионов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в первых рядах на получении господдержки оказались Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Кировград и другие территории.

«Победа в конкурсном отборе даёт муниципалитетам возможность получить дополнительные средства из областного бюджета и за счёт этого уйти от разовых мероприятий и перейти к комплексному благоустройству своих территорий – обустройству парков, дворов, освещению и озеленению улиц, ремонту тротуаров», – рассказал и.о. глава ведомства Николай Смирнов.

Отмечается, что в текущем году мероприятия по повышению качества жизни в Свердловской области реализуются в 33 муниципалитетах, включая все моногорода и административный центр Среднего Урала – Екатеринбург. В рамках проекта будет выполнено благоустройство 98 дворовых и 34 общественных территорий. Всего из областного и федерального бюджетов на эти работы выделено более 900 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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