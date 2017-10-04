Общество 4 октября 2017, 11:23

В Екатеринбурге прокуратура ищет пострадавших в результате обрушения потолка в школьной столовой

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в столовой школы. Надзорное ведомство оценит правомерность приёмки учебного заведения перед началом учебного года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительной информации, ЧП произошло накануне, 3 октября, в столовой школы № 142 в посёлке Горный Щит в Чкаловском районе Екатеринбурга. В помещении для приёма пищи школьниками частично обрушился штукатурный слой потолка. Прокуратура выясняет, есть ли в результате инцидента пострадавшие среди учеников. 

Также в ходе проверки будет выяснено, когда в учебном заведении в последний раз проводился капитальный или текущий ремонт. 

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Областная газета Свердловской области

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