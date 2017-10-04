Общество 4 октября 2017, 11:27

Минобрнауки РФ запустило флешмоб #ЛюбимыйУчитель

проект #любимыйучитель

Импровизированная школьная доска постоянно пополняется. Фото: сайт teacher.nw.digital/

Минобрнауки РФ запустило флешмоб #ЛюбимыйУчитель. Принять участие в интерактивной акции и сделать педагогам приятный сюрприз могут пользователи соцсетей ВКонтакте, Twitter, Facebook и Instagram.

Участникам предлагают загрузить в соцсети фотографию любимого учителя с хештегами #любимыйучитель#учительгода#деньучителя и коротким текстом, почему именно он - лучший. Все посты автоматически попадают на портал акции, размещаясь на импровизированной школьной доске. 

Всероссийская акция организована ко Дню учителя. 

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