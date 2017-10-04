Импровизированная школьная доска постоянно пополняется. Фото: сайт teacher.nw.digital/

Минобрнауки РФ запустило флешмоб #ЛюбимыйУчитель. Принять участие в интерактивной акции и сделать педагогам приятный сюрприз могут пользователи соцсетей ВКонтакте, Twitter, Facebook и Instagram.

Участникам предлагают загрузить в соцсети фотографию любимого учителя с хештегами #любимыйучитель, #учительгода, #деньучителя и коротким текстом, почему именно он - лучший. Все посты автоматически попадают на портал акции, размещаясь на импровизированной школьной доске.

Всероссийская акция организована ко Дню учителя.