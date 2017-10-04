Экономика 4 октября 2017, 11:37

Глава свердловского минстроя рассказал, куда будет расти Екатеринбург

Михаил Волков отметил, что Екатеринбург - флагман высотного строительства на Урале. Фото: Владимир Мартьянов

Михаил Волков отметил, что Екатеринбург - флагман высотного строительства на Урале. Фото: Владимир Мартьянов

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Екатеринбург будет расти комплексно и в ширину, и в высоту. Об этом во время брифинга на 100+ Forum Russia заявил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Он отметил, что росту высотного строительства в уральской столице будет способствовать улучшение нормативно-правовой базы.

- Бизнес заинтересован в том, чтобы на старте иметь чёткие и понятные правила игры, чтобы просчитать бизнес-модель. Сегодня для них стоит важный вопрос, как построить здание, которое будет окупаться, - пояснил Михаил Волков.

Он также заявил, что регион стоит на пути достаточно серьёзных изменений, в числе приоритетов – решение вопросов транспортной доступности.

- Если функция транспорта перейдёт в цифровую сферу – мы избавимся от многих вопросов. Сейчас нас ждет цифровая экономика и цифровая инфраструктура. Многие вещи, к которым мы привыкли, в скором времени станут ненужными, - отметил глава областного минстроя.

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Областная газета Свердловской области

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