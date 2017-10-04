Общество 4 октября 2017, 12:10

В Telegram появился Супермен-спасатель от МЧС России

бот-спасатель МЧС

В диалоге пользователя первым делом встречает Супермен в форме сотрудника МЧС. Фото: Валентин Тетерин

В мессенджере Telegram появился бот-спасатель от МЧС России. Он будет инструктировать россиян в экстремальных ситуациях. 

Чтобы связаться с виртуальным спасателем, необходимо набрать в строке поиска @mchs_bot и далее выбрать из предложенного меню характер чрезвычайной ситуации. Бот сразу же вышлет инструкцию дальнейших действий.

Корреспонденты "ОГ" уже протестировали нововведение и отметили юмор разработчиков: в диалоге пользователя первым делом встречает Супермен в форме сотрудника МЧС. 

Как сообщают "РИА Новости", сейчас в базе помощника от МЧС описано 32 сценария поведения в экстремальных ситуациях — от пожаров и утечки газа до масштабных землетрясений и цунами. В дальнейшем планируется расширить инструкции, а также сделать их доступными для иностранных пользователей. 

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