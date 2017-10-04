Каталония объявит о независимости от Испании в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы женералитета Карлеса Пучдемона телерадиокорпорации Би-би-си.

Каталония сделает заявление в конце этой недели или в начале следующей. Если вмешается правительство Испании, то это будет их "ошибкой, которая всё изменит", по словам Карлеса Пучдемона.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября, в ходе которого произошли столкновения мирных граждан с полицией. За отделение высказались 90,09% участников или более двух млн человек. При этом король Испании Фелипе VI назвал проведённый референдум незаконным и отметил, что регион продемонстрировал "неприемлемое неподчинение".