В Екатеринбурге поймали находящуюся в межгосударственном розыске за торговлю людьми иностранку

В Екатеринбурге задержана жительница Узбекистана, находящаяся в межгосударственном розыске за совершение четырёх преступлений. В «послужном списке» иностранки — торговля людьми и убийство.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 33-летняя гражданка Республики Узбекистан была задержана на станции Екатеринбург – Пассажирский. По данным экстрадиционной проверки, в 2012-2013 годах в Батуми подозреваемая под угрозой физической расправы принуждала нескольких своих соотечественниц к труду. При этом одна из девушек была убита киллером по заказу обвиняемой.

За торговлю людьми и умышленное убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление, женщина была объявлена в межгосударственный розыск в Грузии.

В настоящее время обвиняемая задержана. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче задержанной запрашивающей стороне.