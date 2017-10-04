Общество 4 октября 2017, 12:13

"На летней не проедешь": Екатеринбург стоит в пробках из-за гололёда

яндекс пробки

"Разговорчики" автовладельцев о том, пора ли уже переобуваться.

Сегодня утром из-за гололёда Екатеринбург встал в семибалльные пробки, ближе к полудню сервис "Яндекс.Карты" показывал четыре балла. 

На данный момент серьёзные затруднения на протяжении почти всей улицы Восточной (от Шевченко до Декабристов). Долго простоите на Карла Либкнехта (от улицы Братьев Быковых до Ленина).

Достаточно большой трафик сейчас на улице Куйбышева в оба направления и улице Малышева от Комсомольской до Восточной. Медленно движутся автомобили по Базовому переулку в сторону Сибирского тракта, на пересечении с которым произошло ДТП.

ГИБДД напоминает автовладельцам, что дорожное покрытие местами достаточно скользкое и ездить на летней резине  опасно.

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Областная газета Свердловской области

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