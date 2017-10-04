Производство сахара в России растёт

Суточное производство сахара в России в три раза превышает суточное потребление.

По данным Минсельхоза РФ, сахарная свёкла выкопана с площади 539,5 тыс. га или 45,8% к уборочной площади (в 2016 г. – 450,7 тыс. га). Накопано 22,6 млн тонн (в 2016 г. – 19,6 млн тонн), при урожайности 418,1 ц/га (в 2016 г. – 435,5 ц/га).

В годовом исчислении уже сейчас профицит составляет около 2 млн тонн без учёта завода, который планируют открыть в начале октября. При этом потребление остаётся стабильным. Отмечен прирост после введения санкций на украинскую продукцию.

По заявлению главы Минсельхоза РФ Александра Ткачёва, наша страна может удвоить экспорт сахара в сезоне 2017/2018 — до 700 тысяч тонн. Об этом было заявлено на заседании Правительства РФ. В сезоне 2016/2017 страна произвела 6,2 млн тонн свекловичного сахара и стала мировым лидером по его производству, обогнав Францию, США и Германию.

На 4 октября в стране работает 74 сахарных завода. Пуск нового сахарного завода в Нижегородской области ожидается в октябре.