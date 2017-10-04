В Екатеринбурге после проведения ЧМ-2018 все построенные объекты передадут ДЮСШ

Стадион «Калининец» будет отдан шк. «Урал», в которой на данный момент значатся занимаются 280 воспитанников. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Президент РФ поддержал планы Евгения Куйвашева по передаче Уральской футбольной академии и всех спортивных объектов Екатеринбурга после проведения ЧМ-2018 в пользование детско-юношеским спортивным школам. Продвижением этой идеи губернатор Свердловской области занялся ещё в 2015 году.

Как сообщает областной департамент информполитики, вчера, 3 октября Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета автономной некомерческой организации «Россия 2018». На встрече, глава государства уделил особое внимание ЧМ-2018.

«Главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это формирование задела на будущее», – отметил Владимир Путин.

Отмечается, что после чемпионата мира по футболу объекты, построенные для тренировок, будут переданы спортивным школам. Так, стадион «Калининец» будет отдан школе «Урал», в которой на данный момент занимаются 280 учеников. Стадион «Исеть» передадут «Буревестнику» и «Локомотиву» (250 детей), парк-стадион «Ермак» перейдёт в пользование школы олимпийского резерва №18, стадион футбольной академии «Урал» станет площадкой для детских команд ФК «Урал» (200 детей).