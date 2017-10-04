В России планируют ввести обязательную регистрацию пневматического оружия

Росгвардия готовит законопроект, утверждающий обязательную регистрацию пневматического оружия. По словам парламентариев, он имеет большие шансы на успех.

Как сообщают «РИА Новости», законопроект планируют внести в осеннюю сессию. Согласно ему, владельцы пневматического оружия будут обязаны проходить регистрацию в лицензионно-разрешительном органе Росгвардии. При этом получать лицензию, как это делают обладатели огнестрельного оружия, не понадобится.

Инициаторы уверены, что сам факт регистрации оружия в правоохранительной системе станет сильным дисциплинирующим и сдерживающим фактором. А органы правопорядка в случае необходимости смогут быстро установить личность владельца.

Добавим, что в тексте законопроекта планируют прописать положения о всей пневматике, вне зависимости от дульной энергии и мощности оружия.