Земства 4 октября 2017, 13:13

Екатеринбург от снега минувшей ночью очищали 60 рабочих и 92 единицы техники

Екатеринбург в пробке

Для предотвращения гололёда на улицы города высыпаны 62 тонны противогололедного материала. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург в ночь на 4 октября от снега очищали 60 рабочих и 92 единицы техники. Для предотвращения гололёда на улицы города высыпаны 62 тонны противогололёдного материала, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

"Одна из главных задач благоустроителей - обеспечить безопасное передвижение общественного транспорта и автомобилей по дорогам города после прошедшего снегопада. В ночь на 4 октября коммунальщики прометали дороги, а на тротуары сыпали мелкофракционный щебень (три тонны), - рассказали в пресс-службе администрации города.

Добавим, для посыпки свердловских трасс против гололёда заготовлено более 194 тыс. тонн песко-соляной смеси. Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, в течение наступившего предзимья снег может ложиться и сходить неоднократно.

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Областная газета Свердловской области

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