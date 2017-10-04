Екатеринбург от снега минувшей ночью очищали 60 рабочих и 92 единицы техники

Для предотвращения гололёда на улицы города высыпаны 62 тонны противогололедного материала. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург в ночь на 4 октября от снега очищали 60 рабочих и 92 единицы техники. Для предотвращения гололёда на улицы города высыпаны 62 тонны противогололёдного материала, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

"Одна из главных задач благоустроителей - обеспечить безопасное передвижение общественного транспорта и автомобилей по дорогам города после прошедшего снегопада. В ночь на 4 октября коммунальщики прометали дороги, а на тротуары сыпали мелкофракционный щебень (три тонны), - рассказали в пресс-службе администрации города.

Добавим, для посыпки свердловских трасс против гололёда заготовлено более 194 тыс. тонн песко-соляной смеси. Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, в течение наступившего предзимья снег может ложиться и сходить неоднократно.