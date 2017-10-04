В ГИБДД рассказали о причинах неготовности уральских дорожников к гололёду

Из-за заносов машин на летней резине погибли два человека, ещё 11 получили различные травмы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД подвели неутешительные итоги первых снегопадов на Среднем Урале. Дорожные службы оказались не готовы к скользким дорогам.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, в результате снегопада и похолодания на уральских трассах образовались тонкая корочка льда и снежный накат. Из-за плохих дорожных условий заторы в крупных городах достигали 9 баллов. Всего за сутки в Свердловской области произошло около 300 аварий, тогда как обычно данный показатель не превышает 170 ДТП. Из-за заносов машин на летней резине погибли два человека, ещё 11 получили различные травмы.

В ситуации на дорогах областная Госавтоинспекция обвиняет дорожные службы, которые не успели до наступления холодов и снегопадов завершить ремонты магистралей и уборку на дорогах. По документам сезон дорожных работ завершается 15 октября, а большинство контрактных сроков ремонта и строительства рассчитаны до 30 октября.

«Большинство дорожной техники к работе в зимний период ещё не переоборудовали, и наступление необходимости выполнять работы по ликвидации зимней скользкости, со слов ответственных работников, посчитали «форс-мажором», - говорится в сообщении ГИБДД.

При этом в Госавтоинспекции подчёркивают, что похолодание и снежные осадки прогнозировались как минимум за неделю, поэтому считать их неожиданными не могли ни автомобилисты, ни организации, занимающиеся обслуживанием улично-дорожной сети.

«По фактам несвоевременного принятия мер для устранения ледяных помех для движения транспорта подразделениями Госавтоинспекции Свердловской области составлено 11 административных материалов и выдано 117 предписаний», - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что следующее похолодание, которое может привести к ухудшению дорожных условий, ожидается 23 октября. В ГИБДД выступили с обращением к дорожным службам с рекомендацией тщательно подготовится к непогоде, а автолюбителей просят сменить летнюю резину на зимнюю.