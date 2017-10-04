Общество 4 октября 2017, 13:58

«Аэрофлот» прекращает финансирование «ВИМ-Авиа»

самолет в аэропорте Кольцово

Росавиация отказывается подписывать необходимые документы. Фото: Алексей Кунилов

«Аэрофлот» прекращает финансирование «ВИМ-Авиа». Причиной стал отказ главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, необходимость сверки обусловлена директивой правительства РФ, подписанной вице-премьером Аркадием Дворковичем. Согласно ей, Росавиация обязана сверять и подписывать документы о поступлении всех платежей.

Напомним, компания «ВИМ-Авиа» приостановила перевозки, оказавшись в трудном финансовом положении. «Аэрофлот» начал финансировать её из средств, получаемых с иностранных компаний за пролёт по транссибирским авиатрассам. Деньги проходят через Росавиацию, которая уже направляет их непосредственно к «ВИМ-Авиа». Как сообщалось ранее, финансирование обойдётся в 1,8 млрд рублей.  

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