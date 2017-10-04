Энергетики Урала представят на московском форуме свои инновационные разработки

«МРСК Урала» презентует свои разработки на «Российской энергетической неделе» (РЭН-2017) в Москве. Форум стартовал вчера, 3 октября и продлится до 7 октября.

Как сообщает пресс-центр ОАО «МРСК Урала», в эти дни в столице России проходит международный форум по энергоэффективности. На мероприятии планируется обсудить развитие нефтяной, газовой, угольной отрасли и нефтехимической промышленности.

Отмечается, что ОАО «МРСК Урала» приняла активное участие в работе РЭН-2017. Руководители и специалисты компании презентовали собственные разработки, они представили участникам форума два новых проекта.

Первый - роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи «Канатоход». Взлетая с наземной станции, он приземляется на провод или грозозащитный трос, после чего, передвигаясь от станции к станции, проверяет состояние ЛЭП.

Вторым новшеством стал программно-аппаратный комплекс интеллектуального учёта и управления потреблением электроэнергии «Школа умного потребителя». С его помощью будет осуществляться снижение нагрузок на электросетевое оборудование.