В Екатеринбурге рабочие приступили к масштабной промывке ливневых канализаций

В среднем в Екатеринбурге промывают 80 километров ливневых сетей ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» приступили к масштабной промывке ливневых канализаций в Екатеринбурге. За две недели им предстоит очистить около 400 километров сетей.

Как сообщается на главном портале горадминистрации, работы проводятся в связи с наступлением осеннего сезона. Специалистам необходимо обеспечить проходимость ливневой канализации на участках, расположенных в низких местах.

Ежедневно для этих целей задействуют три бригады, в составе каждой из которых числятся гидродинамическая и вакуумная машины. Первая подаёт в трубы струю горячей воды под высоким давлением и продвигает специальную насадку, которая размывает залежалый грунт и отгоняет его к колодцам. Вторая выкачивает из них скопившуюся грязь.

Добавим, что в среднем в Екатеринбурге промывают 80 километров ливневых сетей ежегодно.