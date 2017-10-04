Общество 4 октября 2017, 14:35

На Среднем Урале будут судить экс-главу районного управления образования

Суд

Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Фото: Александр Исаков

В Тугулымском районе предстанет перед судом бывший начальник управления образования. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, под суд пойдёт 57-летняя жительница Тугулымского района, которая ранее занимала пост начальника управления образования администрации городского округа.

По версии следствия, должностное преступление было совершено ещё в декабре 2015 года. Обвиняемая подписала и заверила печатью документы о поставке и установке технологического оборудования и мебели в строящийся детский сад в посёлке Юшала. Указанные в бумагах сведения не соответствовали действительности. Однако в дальнейшем подрядная организация получила оплату за якобы выполненную работу в полном объёме — более 2 млн рублей.

Собранных следствием доказательств хватило для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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