Экономика 4 октября 2017, 14:26

В Екатеринбурге открылся 100+ Forum Russia

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

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Forum 100+ Russia - 2017: самое важное
Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.



В Екатеринбург-ЭКСПО состоялось торжественное открытие четвёртого международного форума 100+ Forum Russia. Как отметил зампредседателя оргкомитета форума, член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, колличество участников за четыре года выросло в разы: в 2014 году в форуме участвовали 1400 человек, в этом году - 6800 человек. 

Впервые в форуме участвуют сразу два заместителя главы минстроя РФ. Как отметила замминистра строительства Наталья Антипина, форум 100+ - это единственная в России площадка подобного формата. 

- Во время выставки мы увидели много хороших проектов, хотя на федеральном уровне мв слышим только об Академическом. Хотелось, чтобы успехи регионов на федеральном уровне обсуждались шире. Сейчас в сфере строительства много вопросов: мы хотели бы обсудить и уехать с форума с готовым планом работы на год, - сказала она. 

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Областная газета Свердловской области

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