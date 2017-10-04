Из-за снижения температур в Екатеринбурге улучшилось качество воды

Самая чистая вода второй месяц подряд течёт из кранов жителей Кировского района. Фото: пресс-служба Водоканала

В Екатеринбурге отмечается улучшение качества воды во всех районах города. Специалисты связывают это со снижением температур.

Как сообщает пресс-служба МУП "Водоканал", ежедневно специалисты отбирают более двух с половиной тысяч проб питьевой воды, которые проверяются по 80 показателям качества.

Согласно результатам анализов, в сентябре самое низкое значение водородного показателя зафиксировано в Кировском районе – 7,05 единиц pH. В среднем по городу этот показатель составляет 7,19 (разрешённый норматив от 6 до 9). Кроме того, в этом же районе выявлен самый низкий уровень загрязнения воды органическими соединениями и наименьшие количество марганца.

В целом, специалисты отмечают повышение качества воды по всем основным показателям во всех районах города: по сравнению с августом улучшились «цветность», «мутность» и «водородный показатель», кроме того снизилось содержание алюминия.

По словам начальника центральной лаборатории МУП "Водоканал" Людмилы Брусницыной, улучшение качества воды связано со снижением температур, в результате чего останавливается развитие фитопланктона, влияющего на качество исходной воды, а также снижается интенсивность коррозионных процессов в распределительной сети города.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в августе самая чистая вода в Екатеринбурге также была в Кировском районе.