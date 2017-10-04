В Екатеринбурге осудили мошенника, похитившего более 13 миллионов рублей у своих знакомых

От действий Кирсанова пострадало 15 человек, общий ущерб составил свыше 13,2 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Кировский районный суд Екатеринбурга осудил местного жителя, который предлагал своим знакомым вложиться в его бизнес. Таким образом, обвиняемый обогатился на сумму более 13,2 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, екатеринбургский суд на основании доказательств признал Вячеслава Кирсанова виновным в совершении уголовного преступления (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам, а также совершённое в особо крупном размере).

Указано, что с 2002 года Вячеслав Кирсанов, прикрываясь предпринимательской деятельностью, похищал денежные средства своих знакомых. Обвиняемый обращался к знакомым с предложением оказания услуг по приобретению автомобилей в Германии по низкой цене и доставке их в Екатеринбург. В том числе мошенник предлагал пострадавшим вложиться в его бизнес, обещая вернуть деньги после совершения следующей перепродажи, чего делать не собирался.

Отмечается, что обвиняемый писал расписки и даже отдавал небольшую часть денежных средств в качестве частичного возврата долга, а далее скрывался от потерпевших.

Всего от действий мошенника пострадало 15 человек, общий ущерб составил свыше 13,2 млн рублей. По четырём эпизодам он был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности. По другим эпизодам суд назначил Вячеславу Кирсанову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе предварительного следствия, в рамках уголовного дела, удовлетворены.