Общество 4 октября 2017, 15:24

В Екатеринбурге осудили мошенника, похитившего более 13 миллионов рублей у своих знакомых

Дом и деньги.

От действий Кирсанова пострадало 15 человек, общий ущерб составил свыше 13,2 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Кировский районный суд Екатеринбурга осудил местного жителя, который предлагал своим знакомым вложиться в его бизнес. Таким образом, обвиняемый обогатился на сумму более 13,2 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, екатеринбургский суд на основании доказательств признал Вячеслава Кирсанова виновным в совершении уголовного преступления (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам, а также совершённое в особо крупном размере).

Указано, что с 2002 года Вячеслав Кирсанов, прикрываясь предпринимательской деятельностью, похищал денежные средства своих знакомых. Обвиняемый обращался к знакомым с предложением оказания услуг по приобретению автомобилей в Германии по низкой цене и доставке их в Екатеринбург. В том числе мошенник предлагал пострадавшим вложиться в его бизнес, обещая вернуть деньги после совершения следующей перепродажи, чего делать не собирался.

Отмечается, что обвиняемый писал расписки и даже отдавал небольшую часть денежных средств в качестве частичного возврата долга, а далее скрывался от потерпевших.

Всего от действий мошенника пострадало 15 человек, общий ущерб составил свыше 13,2 млн рублей. По четырём эпизодам он был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности. По другим эпизодам суд назначил Вячеславу Кирсанову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе предварительного следствия, в рамках уголовного дела, удовлетворены.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (4 октября)

В память о событиях 1918 года в Нижнем Тагиле установлены два абсолютно несовместимых мемориала: памятник героям Гражданской войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях на территории России. Фото: panoramio.com; nijnij-tagil.3goroda.ru
Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг