ВЦИОМ: 42% россиян считают, что школьные учителя утрачивают уважение в обществе

По мнению россиян, педагоги должны проявлять в первую очередь доброжелательность (30%) и любовь к детям (26%). Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% россиян считают, что школьных учителей стали меньше уважать. Обратного мнения придерживаются 20% респондентов, 28% граждан нашей страны заявили, что отношение к педагогам в последнее время не изменилось.

В преддверии Дня учителя специалисты опросили 1200 респондентов. Выяснилось, что положение учителей в обществе россияне сегодня оценивают в среднем на 2,86 балла из 5 возможных (в 2014 году – 2,91 балла).

Доходность профессии учителя снижается, согласно представлениям соотечественников (2,33 балла в 2017 году, 2,77 балла в 2013 году). Желанность профессии для детей оценивается в 2,86 балла из 5 возможных.

По мнению россиян, педагоги должны проявлять доброжелательность (30%), любовь к детям (26%), быть терпеливыми (13%) и справедливыми (11%), являясь компетентными специалистами (28%). Также отмечается, что учителя должны быть в целом образованными людьми (16%) и хорошими психологами (13%).

Фото: ВЦИОМ

Добавим, по количеству упоминаний профессии в СМИ педагог занимает четвёртое место (1 млн 981 тыс. 519 материалов) после медиков, журналистов и полицейских.