Нобелевскую премию по химии вручили за разработку криоэлектронной микроскопии

Нобелевскую премию по химии вручили за разработку криоэлектронной микроскопии. Об этом сообщает «Российская газета».

Лауреатами стали Жак Дюбош, Иоким Франк и Ричард Хендерсон. Их разработка позволяет определять структуру молекул с высоким разрешением в растворе.

Добавим, что прошлогодняя Нобелевская премия по химии была отдана учёным, занимавшимся проектированием и синтезом молекулярных машин.

10 декабря в Стокгольме каждому победителю торжественно вручат золотую медаль, диплом и 1,12 миллиона долларов.

Напомним, недавно состоялось награждение лучших учёных в области медицины и физики. Впереди — присуждение премии по литературе и экономике.