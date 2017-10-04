В ТОП-25 лучших школ России вошли два учреждения из Екатеринбурга

Екатеринбургские школы стабильно показывают высокий результат. Фото: Александр Зайцев

Вице-премьер РФ Ольга Голодец и Министр образования и науки РФ Ольга Васильева представили ТОП-500 лучших школ России, сообщает «Российская газета». В отдельно выделенный ТОП-25 вошли две школы из Екатеринбурга.

15-е место занял лицей Уральского федерального университета СУНЦ УрФУ, 20-е — МАОУ гимназия №9.

Места в рейтинге распределялись исходя из итогов экзаменов после 9 класса, результатов региональных и Всероссийских олимпиад, участия во Всероссийских проверочных работах. Также учитывалось количество детей в школе и конкурсный отбор — в случае отсутствия последнего заведение получало дополнительные баллы, как самостоятельно растящее талантливых учеников.

По словам Ольги Васильевой, география участников в этом году значительно расширилась.