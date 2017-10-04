Уральцы уже полдня не могут вылететь с Кипра в Екатеринбург

Уральцы уже полдня не могут вылететь с Кипра в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Уральцы уже полдня не могут вылететь с Кипра в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, прибытие рейса авиакомпании "Россия" из Ларнаки изначально ожидалось сегодня, 4 октября, в 3:10.

На данный момент прибытие воздушного судна с пассажирами в уральскую столицу перенесено на 21:00. Таким образом, задержка составляет более 17 часов. В примечаниях значится "позднее прибытие".

"С Кипра улететь не получается. Сначала рейс откладывали на 2, 3, 4 часа. Сейчас объявили, что везут в отель Ай-Анапы. Когда полетим завтра, неизвестно. Причина отсутствия самолёта остаётся тайной. Авиаперевозчик "Россия", - написала в социальных сетях одна из пассажирок рейса Любовь Третьякова.

Фото: онлайн-табло Кольцово