"Клёвый начальник цеха" стал председателем думы Верхней Салды

Старейший депутат Валерий Водолазский передаёт бразды правления Игорю Гурееву. Фото: vsalde.ru

После нескольких неудачных попыток депутаты Верхней Салды выбрали председателя. Cегодня дума собралась вновь и определилась не только со спикером, но и с врио главы города.

В бюллетени были внесены две кандидатуры на пост спикера: начальник цеха ВСМПО Игорь Гуреев и заместитель директора кадетской школы Алексей Попов. 15 из 20 депутатских голосов были отданы Гурееву. Теперь он должен уволиться с прежнего места работы. На производстве Игорь Геннадьевич трудился 21 год.

Выбор депутатов одобрили многие салдинцы. На городском портале они перечисляют заслуги бывшего начальника цеха механической обработки штамповок авиационного назначения и желают ему успехов на новом поприще.

- Очень жаль, что Гуреев ушёл из 54-го цеха. Его там все любили - клёвый начальник. С его приходом в разы и зарплаты выросли, и готовая продукция. Если и у Игоря Геннадиевича не получится поднять наш город - то это значит никто не сможет, - прокомментировал новость один из пользователей городского сайта.

Кроме председателя дума назначила врио главы города. Заместителю главы Михаилу Савченко поручено управлять муниципалитетом до окончания конкурса на пост главы. Так в титановом городе закончилось безвластие.