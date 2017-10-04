В Екатеринбурге выпущена памятка по борьбе с псевдокоммунальщиками

По городу вновь разгуливают лжегазовики. Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге участились случаи мошенничества с стороны псевдоспециалистов коммунальных служб. Центр защиты потребителей опубликовал памятку «Как не стать жертвой «лжегазовиков», «лжекоммунальщиков» и других недобросовестных субъектов».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в документе есть вся необходимая информация об индивидуальных приборах учёта, которая поможет потребителям не попасться на удочку мошенников. Также в памятке подробно описаны действия жильцов в случае визита неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками обслуживающих организаций или других коммунальных служб.

В первую очередь, жителям города рекомендуют убедиться, что визитёры на самом деле уполномочены проводить какие-либо проверки. Сделать это можно, позвонив в управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, следует попросить незваных гостей предоставить документы, удостоверяющие личность.

«Никто не вправе обязывать потребителей заменять исправный, проверенный прибор учёта, срок эксплуатации которого не истёк. Если вас обязывают или уговаривают это сделать - возможно, перед вами мошенники», - говорится в памятке «Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей».

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее специалисты АО «Екатеринбурггаз» уже предупреждали екатеринбуржцев о ходящих по домам лжегазовиках. Сегодня газовая служба разослала повторное предупреждение об активизации мошенников.

«Квартиры жителей Екатеринбурга обходят граждане в синей спецодежде, представляющиеся сотрудниками «горгаза», и выписывают «предписания» на срочную замену запорных кранов и шлангов к газовым плитам. После чего вынуждают устанавливать газовое оборудование по ценам, двукратно превышающим официальные расценки», - говорится в сообщении компании.

О случаях мошенничества стало известно после обращения абонентов. В АО «Екатеринбурггаз» уверяют, что не имеют отношения к подобным мошенническим действиям, и призывают потребителей быть бдительными.