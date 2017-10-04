Правительство Свердловской области закупит сувенирную продукцию к ЧМ-2018

На одной из фотографий можно разглядеть изображения на подстаканниках - там нарисованы медведи, играющие в футбол. Фото: изображение из техзадания госзакупки

Правительство Свердловской области ищет поставщика сувенирной продукции для официальных приемов губернатора. Общая стоимость закупки составит 154 тысячи 966 рублей.

Заказ на поставку набора в подарочной коробке «Екатеринбург» и «ЧМ-2018», куда входят два подстаканника с позолотой и хрустальными стаканами, две позолоченных чайных ложки с изображением герба и поднос для чая, был размещён на портале госзакупок.

В техзадании указано, что всего планируется приобрести 21 комплект на сумму 154 тыс. 966 рублей. Товар обязан быть новым и не иметь дефектов. Также каждый сувенирный набор должен находиться в индивидуальной упаковке - для лучшей сохранности при перевозке и хранении.

В документе техзадания на одной из фотографий можно разглядеть изображения на подстаканниках - там нарисованы медведи, играющие в футбол.