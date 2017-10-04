Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-космических сил России с профессиональным праздником. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-космических сил России с профессиональным праздником. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своей безупречной службой ежедневно укрепляет статус России как великой державы, кто находится на передовой научно-технического прогресса в военной отрасли», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что Свердловская область вносит значительный вклад в развитие ракетно-космической индустрии, производя зенитные комплексы, сверхточные оптические приборы и другую продукцию. Евгений Куйвашев выразил благодарность военнослужащим и ветеранам. «Пусть ваши успехи на Земле оборачиваются новыми достижениями в космосе!» — пожелал он.

Также Евгений Куйвашев поздравил гендиректора ГК «РОСКОСМОС» Игоря Комарова с 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли.