В Свердловской области в «День чтения» пройдёт более 3,5 тысяч мероприятий

В рамках акции состоятся более 3,5 тыс. бесплатных мероприятий. Фото: областной департамент информполитики

В рамках акции состоятся более 3,5 тыс. бесплатных мероприятий. Тематикой этого года стала наука, её девиз: «Россия. Наука объединяет».

Как сообщает областной департамент информполитики, «День чтения» стартует 6 октября. Жителей и гостей Свердловской области ждут литературные чтения и квесты.

«В последние годы мы системно работаем над популяризацией чтения, проводится большой комплекс мероприятий, в том числе в школах, в оздоровительных лагерях. Это дает результаты. Надеюсь, что акция будет не только многолюдной, но и содержательной», – отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков.