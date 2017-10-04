Кубок России по мотокроссу уезжает в Каменск-Уральский

Мотогонщики из Каменска-Уральского — Владимир Бобин и Тимур Муратов — стали лучшими на Кубке России по мотокроссу, который завершился в Копейске.

Тимур Муратов в классе 250 куб.см уверенно опередил своего преследователя — челябинца Игоря Томина — сразу на шесть очков. В то время, как Владимир Бобин (класс 125 куб.см) в упорной борьбе «объехал» Ивана Плеченко (Челябинск) всего лишь на два очка.

Ещё один представитель нашей области — екатеринбуржец Алексей Велижанин — стал третьим в классе «Open».

Кубок России стал последним соревнованием в стране по мотокроссу в 2017 году.