Свердловский гроссмейстер Александр Мотылёв — чемпион России по рапиду

Свердловский гроссмейстер Александр Мотылёв, ныне проживающий в Подмосковье, стал чемпионом России по быстрым шахматам (рапид).

В 11 сыгранных партиях Мотылёв набрал девять очков. Своих ближайших преследователей — Евгения Томашевского (Саратовская область), Бориса Савченко (Москва) и Даниила Юффа (Тюменская область) — он опередил на пол-очка.

Из шахматистов Свердловской области, выступавших в главном турнире чемпионата, лучший результат показал мастер ФИДЕ из Серова Илья Чеклецов. В 11 турах он набрал 6 очков и в итоговом протоколе занял 77-е место.

Напомним, что Александр Мотылёв уже несколько лет входит в тренерский штаб экс-лидера свердловского клуба «Малахит», чемпиона мира по блицу и быстрым шахматами Сергея Карякина.